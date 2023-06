"Lassie - Ein neues Abenteur" hat beim Kindermedien-Festival "Goldener Spatz" die Kinderjury begeistert. Die Produktion von Regisseur Hanno Olderdissen wurde am Freitag mit einem "Goldenen Spatz" in der Kategorie Langfilm ausgezeichnet. "Weil er von der ersten bis zur letzten Minute spannend war", hieß es unter anderem in der Begründung der Kinderjury.