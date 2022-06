Ebenfalls mit einem "Goldener Spatz" ausgezeichnet wurden "Sniperman" in der Kategorie Kurzfilm, "Pettersson und Findus: Die tote Elster" in der Kategorie Serie/Animation, "Pia und die wilden Tiere: Fuchswelpen in Not" in der Kategorie Information/Dokumentation und die Fernsehshow "Die beste Klasse Deutschlands 2021" in der Kategorie Unterhaltung. Im Wettbewerb für digitale Angebote unter dem Motto "Gute Geschichten. Digital erzählt" ging der "Goldene Spatz" unter an die Produktion "Katze Q - Ein Quanten-Adventure".