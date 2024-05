Es ist eine der größten Straßenbaustellen in Erfurt in diesem Jahr. In der Gothaer Straße wird ab Montag die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten auf der mehrspurigen Straße im Westen der Landeshauptstadt sollen sich über mehrere Monate erstrecken.

Bis voraussichtlich September sind die Arbeiten geplant. Messe, Ega, MDR und Einkaufsmärkte sollen während der Arbeiten erreichbar bleiben. Auch der Park-and-Ride-Parkplatz an der Messe soll geöffnet bleiben.

Bauarbeiten in Gothaer Straße auf 1,5 Kilometern

Vor dem Start hat die Stadt noch das Konzert von Bryan Adams in der Messehalle und den Katholikentag am Wochenende abgewartet. Am Montag darauf starten dann die Arbeiten. Diese erstrecken sich über insgesamt 1,5 Kilometer von der Einmündung zum Ega-Parkplatz bis zum Abzweig Wartburgstraße. Die Arbeiten erfolgen in Etappen. Zunächst ist laut Stadt geplant, die Fahrspuren stadteinwärts rund 50 Meter hinter der Wartburgstraße bis kurz nach der Tankstelle zu erneuern.

Während der Bauarbeiten ist in Richtung Stadt eine Umleitung über die Binderslebener Straße geplant. Stadtauswärts soll der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei geleitet werden.