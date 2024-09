Voraussichtlich am 24. September soll die Gothaer Straße in Erfurt wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das berichtet die "Thüringer Allgemeine" (€) und beruft sich auf das städtische Tiefbauamt. Es handelt sich dabei um eine der größten Straßenbaustellen in Erfurt in diesem Jahr. Der Baustart war im Juni.