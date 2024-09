Die Gothaer Straße in Erfurt soll am Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach der Endabnahme am Dienstag soll die Straße spätestens am Donnerstag ab 8 Uhr wieder vollständig befahrbar sein. Das sagte der Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes, Alexander Reintjes. Die Arbeiten seien wegen der anstehenden "Grünen Tage" auf dem Messegelände beschleunigt worden.