Im vorigen Jahr hatten sich die Viertklässler am Malwettbewerb "Hand in Hand um die Welt" beteiligt und ein gemaltes "Klassen-Selfie" eingeschickt. Damit wurde die Schule neben fünf weiteren für den Anruf ins All ausgesucht. In einer 20-minütigen Video-Schalte können die Erfurter Grundschüler mit dem deutschen ESA-Astronauten Matthias Maurer reden und ihm Fragen stellen. Sie seien alle sehr aufgeregt, sagte Smolinski.