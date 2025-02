Das Schulgebäude am Muldenweg in Erfurt war so baufällig, dass dort seit zwei Jahren kein Unterricht mehr stattfinden kann. An einer Generalsanierung führte kein Weg vorbei. Nun wird der Umbau der Grundschule "Am Kleinen Herrenberg" mit 4,5 Millionen Euro gefördert. Thüringens Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) übergab am Montag den entsprechenden Förderbescheid. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.