Die Grundschule in Erfurt-Vieselbach zieht seit Montag in ein Container-Provisorium um. Zunächst rollte ein Umzugsunternehmen an. Am Mittwoch helfen dann auch Eltern mit. Ortsteilbürgermeister Christian Poloczek-Becher (FDP) sagte, das 130 Jahre alte Gebäude werde demnächst abgerissen und eine neue Grundschule gebaut. Die mehrjährige Container-Zwischenlösung koste die Stadt Erfurt 17.000 Euro Miete pro Monat. Das sei aber immer noch günstiger, als täglich vier Schulbusse in andere Ortsteile fahren zu lassen.

Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens räumen einen Klassenraum der Grundschule in Vieselbach aus. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten