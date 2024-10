Als Finanzdezernent Steffen Linnert am 19. September im Erfurter Stadtrat seine Pläne für die Umsetzung der Grundsteuerreform in Erfurt vorstellt, gibt es Zustimmung. Etwas zähneknirschend zwar - aber mehrere Fraktionen erkennen an, dass die Veränderung der Hebesätze der Stadt das Ergebnis eines Prozesses ist, bei dem die Stadt selbst eigentlich nur umsetzt, was sie von Bund und Land vorgegeben bekommt.