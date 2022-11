In den Thüringer Finanzämtern gehen immer weniger Grundsteuererklärungen ein. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sagte, seit der Fristverlängerung seien die Zahlen regelrecht eingebrochen.

An den Tagen vor der beschlossenen Fristverlängerung gingen demnach täglich zwischen 8.000 und 10.000 Erklärungen bei den Finanzämtern ein, aktuell sind es nur noch 1.000 bis 2.000. Am vergangenen Samstag seien es nur knapp 900 gewesen, so Taubert, das sei der schlechteste Wert überhaupt gewesen.