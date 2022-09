Die Ingenieurkammer Thüringen rät künftigen Bauherren, wegen der niedrigen Grundwasserspiegel ihre Grundstücke prüfen zu lassen. Die anhaltende Trockenheit sorge für einen geringen Wasserdruck in der Erde, sagte Kammerpräsident Elmar Dräger MDR THÜRINGEN. Dadurch könnten sich Gebäude absenken und Schäden entstehen.

Mögliche Folgen seien Risse in Fliesen, Mauern oder in der Hauswand. Die Standfestigkeit der Häuser ist Dräger zufolge nur selten in Gefahr. Die Ingenieurskammer empfiehlt deshalb ein Gutachten vor Baubeginn. Der Bau eines Kellers könne vorbeugend wirken, hieß es.