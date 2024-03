"Es ist angedacht, dass sie zu Beginn ihrer Runden die Einsatzleitstellen verständigen und dann bei einem Anruf vorrangig behandelt werden", sagt Karsten Melang. Zuvor sollen die "Guides" an zwei Wochenenden ein Ausbildungsprogramm durchlaufen. Dort soll es Vorträge und Workshops unter anderem zu Diversität , der Lebenswelt von Jugendlichen und Selbstschutz in Krisensituationen geben. Auch einen Erste-Hilfe-Kurs sollen die künftigen Teams absolvieren.

Grünen-Stadtrat Jasper Robeck war nicht nur am Konzept, sondern auch an den Diskussionsrunden mit Anwohnern beteiligt. "Das Ergebnis mit den Guides zeigt, dass Bürgerbeteiligung funktioniert", so der Stadtrat. Im Herbst 2021 hatte der Stadtrat auf Drängen von Jugendorganisationen ein Musikverbot in Parkanlagen abgewendet und die Bürgerbeteiligung gestartet. "Auch die Anwohner haben bei den Diskussionen erkannt, dass ein Verbot nichts hilft, sondern es etwas braucht, dass die Nachtkultur nachhaltig verändert", sagt Robeck.