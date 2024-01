Im Erfurter Stadtrat gibt es ersten Widerstand gegen den Verbleib des Generalintendanten des Theaters, Guy Montavon, im Amt. Am Freitag hatte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) erklärt, Montavon solle trotz der Affäre an seinem Haus nicht länger freigestellt sein und bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 Generalintendant bleiben. Keiner der Verdachtsmomente gegen Montavon sei so schwerwiegend, dass ein arbeitsrechtliches Vorgehen geboten sei.