Die Erfurter Polizei fahndet nach einem flüchtigen Sexualstraftäter. Wie die Beamten am späten Donnerstagabend mitteilten, floh der 44-Jährige am Morgen gegen 8:30 Uhr aus einem Übergangswohnheim für Strafgefangene in Erfurt. Den Angaben nach sollte er noch am gleichen Tag in ein Landesfachkrankenhaus überstellt werden.