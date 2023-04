Ein geflohener Sexualstraftäter aus Erfurt ist am Freitag gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 44-Jährige am Freitagmittag in einem Erfurter Ortsteil von Polizisten ohne Gegenwehr festgenommen. Der Mann war am Donnerstag aus einem Übergangswohnheim für Strafgefangene in Erfurt geflohen.