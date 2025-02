Der "Hammer-Mord-Prozess" in Erfurt ist nach Verlesung der Anklage vertagt worden. Der beschuldigte 65-jährige Vietnamese soll im Mai vergangenen Jahres einen 63-jährigen Landsmann im Erfurter Norden mit mindestens 13 Hammerschlägen auf den Kopf getötet haben. Das Opfer starb noch am Tatort. Zum Prozessauftakt am Landgericht hatte der Angeklagte angekündigt, sich beim nächsten Termin äußern zu wollen.