Die Meisterbriefe wurden am Samstag in der Erfurter Messe überreicht. Vertreten waren 13 Gewerke. Das Handwerk beschäftigt in Thüringen nach Kammerangaben rund 148.000 Menschen in rund 29.700 Betrieben. Es gibt drei Handwerkskammern: in Erfurt für Mittel- und Nordthüringen, in Gera für Ostthüringen und in Suhl für Südthüringen.