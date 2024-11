Sieben Monate nach der Teillegalisierung können in Thüringen die ersten beiden Cannabisanbauvereine an den Start gehen. Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum hat am Freitag den beiden Vereinen in Erfurt und Hildburghausen die entsprechende Lizenz erteilt.

Bildrechte: MDR/Anna Hönig