Der 44-Jährige war laut Zollamt auch in anderen Bereichen geschäftstüchtig. Bei der Kontrolle des Grundstücks wurden eine Schnapsbrennanlage und Tabak-Feinschnitt gefunden. Der Mann wurde festgenommen. In den Wohnungen von zwei anderen Tatverdächtigen stellten die Zollfahnder Drogen und 64.000 Euro in "szenetypischer Stückelung" sicher, wie es hieß.