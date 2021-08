Am Parkplatz "Erfurter Becken" an der Autobahn A71 ist am Freitag eine illegale Hanfplantage aufgeflogen. Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion MDR THÜIRNGEN sagte, hatte die Autobahnmeisterei die Pflanzen in mehreren Reihen gefunden. Sie waren teilweise bis zu zwei Meter hoch und in voller Blüte. Insgesamt wurden 18 Hanfpflanzen sichergestellt.