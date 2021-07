Kein warmes Wasser oder gar kein Wasser in der Wohnung. Die Heizung ist abgestellt und den ganzen Tag dröhnen Schlagbohrer. Teilweise bröckelt sogar der Putz von der Decke. Mitten auf einer Großbaustelle müssen die letzten Mieter in kleinen Wohnungen in der ehemaligen SED-Bezirksparteischule Erfurt leben.