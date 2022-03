Bei einem Brand im Erfurter Vorort Hochheim sind am Dienstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle sagte, war der Dachstuhl eines Doppelhauses in Brand geraten. Beide Haushälften seien betroffen. Das Feuer war gegen 17:30 Uhr ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz. Bis in die Nacht hielt die Feuerwehr Brandwache.

Ein Feuerwehrmann auf dem Dach des Hauses in Erfurt-Hochheim. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK