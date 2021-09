"Zentralheize" Altes Heizwerk in Erfurt jetzt Büro- und Kulturort

Nach fast vier Jahren des Sanierens und Umbaus wird das alte Heizwerk in Erfurt am Dienstag offiziell eingeweiht. In Erfurts größtes Industriedenkmal aus dem 20. Jahrhundert sind laut Investorengruppe mehr als 20 Millionen Euro geflossen. Entstanden ist ein Büro- und Kulturort mit Appartementhotel. In die Büros sind unter anderem Architekten, die Digitalagentur Thüringen, eine Marktforschungsgesellschaft und ein Immobilienunternehmen eingezogen.