Nach dem teilweisen Einsturz eines Parkdecks am Helios-Klinikum in Erfurt gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft, wie die "Thüringer Allgemeine" (€) am Donnerstag berichtet. Warum die Zufahrt zum Parkdeck kollabierte, soll nun ein Gutachten klären. Erst danach kann der Wiederaufbau beginnen.