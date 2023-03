Das Helios-Klinikum Erfurt will ab dem 1. April einen finanziellen Ausgleich für das kurzfristige Einspringen von Beschäftigen zahlen. Das bestätigte eine Kliniksprecherin auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN. Zuvor hatte die Geschäftsführung über das neue Prämienmodell in der Betriebsversammlung am 9. März informiert.

Wie die Klinik mitteilte, gelten die Prämien für alle nichtärztlichen Arbeitnehmer des Pflegedienstes, des Funktionsdienstes und des medizinisch-technischen Dienstes in Erfurt. Folglich werden sie an den Helios-Kliniken in Blankenhain, Bleicherode und Gotha, die mit Erfurt ein Cluster bilden, nicht in Kraft treten.

Ein Rundschreiben an die Belegschaft mit Details gibt es noch nicht. Aktuell sei noch zu klären, wie die Regelung rechtssicher gemacht werden soll. Dafür seien noch weitere "strukturelle Gespräche" nötig. Die Klinik versicherte aber, dass die Vereinbarungen rückwirkend getroffen werde, damit für die Belegschaft kein finanzieller Nachteil entstehe.

Der Geschäftsführer des Helios Klinikum Erfurt: Florian Lendholt Bildrechte: Helios Klinikum Erfurt

Betriebsrat von Ergebnis größtenteils enttäuscht

Mit dieser Prämienregelung gehen nach zehn Monaten die Verhandlungen über die Entlastung der Belegschaft zu Ende. Der Betriebsrat, der in dieser Sache für die Angestellten verhandelt hatte, nahm die neue Regelung lediglich zur Kenntnis und lehnte eine gemeinsame Erklärung mit der Geschäftsführung ab.

Offenbar ist die Mehrzahl der Betriebsratsmitglieder mit diesem Ergebnis nicht einverstanden. Tobias König, der Vorsitzende des Betriebsrates, zog einen Interview-Termin zurück. Auch Geschäftsführer Florian Lendholdt wollte sich gegenüber MDR THÜRINGEN nicht äußern.