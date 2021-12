Die Rocker der Erfurter Hells Angels sind in der Hierachie des weltweit bekannten kriminellen Motorradclubs wieder aufgestiegen. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen gibt es seit Samstag in Erfurt einen offiziellen Stützpunkt, der sich in der Rockersprache Fullcharter nennt. Mit den Hells Angels, den Bandidos und dem Gremium MC sind damit alle drei großen internationalen "Outlaw Motorcycle Gangs" in Thüringen aktiv. Die Aufnahme als sogenanntes Fullcharter erfolgte am Wochenende in Berlin - während der Jubiläumsfeier des Hells Angels MC Nomads Germany.