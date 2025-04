Dass die Hunde einmal so scheu waren, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Rüde Starshiy legt sich auf den Rücken und lässt sich von Tom Weber den Bauch kraulen. Auch sein Vater Baran und seine Schwester Natascha sind zutraulich und gehen entspannt an der Leine neben dem Hundetrainer her.