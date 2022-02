Ein offenbar verwirrter Mann hat am Samstagabend vor einem Haus in Erfurt-Herrenberg laut geschrien und dann mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert. Zuvor hatte er in dem Mehrfamilienhaus randaliert und unter anderem ein Fleischerbeil von einem Balkon geworfen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Am Erfurter Herrenberg hat ein Mann in einem Mehrfamilienhaus randaliert und mit einer Schreckschusspistole geschossen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Jochen Tack