Spurensicherung in Erfurt: Im Juli 2020 griff eine Gruppe mehrere Jugendliche brutal an.

Spurensicherung in Erfurt: Im Juli 2020 griff eine Gruppe mehrere Jugendliche brutal an.

Spurensicherung in Erfurt: Im Juli 2020 griff eine Gruppe mehrere Jugendliche brutal an. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Alle Angeklagten hätten sich verschiedener Körperverletzungen schuldig gemacht, sagte der Vorsitzende Richter während der Urteilsverkündung. Er sprach von einer Lust auf Gewalt bei den Tätern. Man wollte sich prügeln, sagte er. Die Opfer hätten in ihren Aussagen den Angriff als Albtraum geschildert, bei dem sie Todesangst erlitten hätten. Mehrfach seien sie brutal niedergeschlagen worden, von den Opfern kam kaum Gegenwehr, so der Richter.

Einen politischen Hintergrund des Übergriffs sieht das Gericht nicht. "Wir können das im Ergebnis der Beweisaufnahme nicht feststellen", sagte der Vorsitzende Richter. Zwar sei es aus Sicht der Opfer nachvollziehbar, dass sie die Tat so einstuften. Es gebe aber keine belastbaren Anhaltspunkte für diese These, auch wenn ein Teil der Angeklagten der rechtsextremen Szene zuzuordnen sei. Vielmehr sei die Tat eher von "Lust am Krawall, an der Schlägerei" ausgelöst worden.