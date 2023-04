Nun also der Neustart. Zu den 96 Studierenden der Humanmedizin gehören beispielsweise Tabea Günther aus Hamburg, Susan Steger aus Bruchsal in Baden-Württemberg und Ann-Kathrin Leisentritt aus Werne bei Münster. Alle drei sind 20, haben bereits in Krankenhäusern gearbeitet oder ein Freiwilliges Soziales Jahr hinter sich. Und alle drei haben kein Einser-Abitur. An einer staatlichen Universität mit einem Numerus Clausus von 1,0 oder 1,2 beim Medizinstudium hatten sie keine Chance.

Deshalb haben sie sich an der privaten HMU beworben. Auch hier mussten sie ein Auswahlverfahren durchlaufen. "Und als ich den Platz bekommen habe, war ich überglücklich", erzählt Tabea Günther. Endlich kann sie das studieren, was sie schon so lange wollte. "Ich habe schon im Krankenhaus gearbeitet. Meine Mama ist Krankenschwester, mein Papa Zahnarzt. Ich konnte mir nie was anderes vorstellen, als Medizin zu studieren." Tabea hat ihr Abitur mit 1,5 abgeschlossen. Das private Studium nun zahlt der Opa.

Die HMU in Zahlen Die vom Land Thüringen anerkannte HMU Health and Medical University hat in Erfurt die ersten sechs Professoren ernannt und nahm rund 90 Studierende der Humanmedizin und 20 angehende Psychologen auf. Geplant sind die weiteren Studiengänge Medizinpädagogik, Medizin-Controlling und -Management sowie Psychotherapie.



Die HMU in Erfurt ist Teil einer privaten Hochschulgruppe mit derzeit mehr als 7.000 Studierenden und eigenständigen Standorten in Potsdam, Berlin und Hamburg.

An der HMU werden monatlich 1.500 Euro Studiengebühren fällig. Susann Steger wird einen Kredit aufnehmen: "Den muss ich dann später als Ärztin zurückzahlen." Mit ihrem 1,9er-Abitur und einem Freiwilligen Sozialen Jahr hatte sie sich an vielen staatlichen Universitäten beworben - erfolglos. Ann-Kathrin Leisentritt freut sich, eine der ersten Medizinstudentinnen in Erfurt zu sein: "Das Angebot hier ist super gut, mit dem Helios-Klinikum als Ausbildungskrankenhaus, mit Auslandskooperationen. Und Erfurt ist wunderschön." Bei ihr bezahlt die Familie das Studium und sie will mit dem einen oder anderem Nebenjob das Geld aufbringen.

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (links) übergab dem Rektor der neuen medizinischen Hochschule in Erfurt, Thomas Steiner, die Amtskette. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Neuer Rektor kommt vom Helios-Klinikum