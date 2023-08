Ihr zottlig-braunes Fell hängt ihnen als Pony tief in die Stirn. Das wirkt putzig. Doch die zwei langen, spitzen Hörner warnen. Die Botschaft: Ich kann auch anders. Schottische Hochlandrinder gelten zwar als gutmütig - wenn sie aber auf einem Fuß- oder Radweg stehen, irritiert das. Mancher sucht dann lieber schnell das Weite. "Beim Umgang mit den Tieren ist Respekt vor den langen Hörnern geboten. Eine Führigkeit am Halfter muss trainiert und gepflegt werden, ebenso das Treiben in Pferche", so steht es bei Wikipedia.