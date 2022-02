Am Papierwehr des Gera-Flutgrabens in Erfurt werden seit Montag Bäume und Sträucher gerodet. Damit beginnen die Vorarbeiten für den Neubau des Flusswehres und die Sanierung des Dreienbrunnenbades. Laut Thüringer Landesamt für Umwelt und Naturschutz sollen die Bauarbeiten am Papierwehr im März beginnen und etwa zwei Jahre dauern.