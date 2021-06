Landolf Ladig Erfurter Landgericht verhandelt Unterlassungsklage gegen Björn Hocke

Die wahre Identität des Autoren mit dem Pseudonym Landolf Ladig ist unbekannt. Dieser hatte Texte in einer einer NPD-nahen Zeitung verfasst. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke behauptete im MDR-Sommerinterview 2019, der Geburtsort von Landolf Ladig befände sich in der Jungen Gemeinde Stadtmitte Jena. Die hat deswegen auf Unterlassung geklagt. Viele vermuten Höcke selbst hinter dem Pseudonym. Ab Mittwoch wird in Erfurt verhandelt.