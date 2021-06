Der Richter am Landgericht Erfurt deutete bereits am Mittwoch während der Verhandlung an, dass die Unterlassungklage der Jungen Gemeinde gegen Höcke abgewiesen werden könnte. Der Richter verwies auf frühere Urteile von Bundesgerichten, wonach solche Äußerungen im Rahmen des politischen Meinungskampfes erlaubt sein können. Nach Ansicht des früheren Leiters der Jungen Gemeinde, Lothar König, wäre ein Scheitern des Klageverfahrens kein großes Ärgernis. Ziel sei gewesen, Höcke zu widersprechen und ihm Steine in den Weg zu legen.