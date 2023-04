Hinter dem riesigen Schadensersatzprozess steckt die Sägeindustrie. Stein des Anstoßes: Der Freistaat Thüringen verkauft nicht nur das eigene Holz an die einzelnen Sägewerke, sondern sozusagen im Paket auch das Holz privater und anderer Waldbesitzer gleich mit. Der Vorwurf: So werden die Preise diktiert, ein Verstoß gegen das Kartellrecht, man könnte mehr erzielen, wenn es anders organisiert wäre.

Die Sägewerke haben sich deshalb zusammengetan und ihre Forderungen abgetreten an eine eigens geschaffene GmbH. Die klagt nun auf 32 Millionen Euro Schadenersatz. Das ist ein eher kleiner Betrag, in anderen Bundesländern liegen die Forderungen im dreistelligen Millionenbereich. Am Ende summiert es sich auf rund eine Milliarde Euro. Finanziert werden die Prozesse vom internationalen Prozessfinanzierer Burford Capital, der schon Volkswagen bei der Dieselklage richtig weh getan hat. Ein Geschäftsmodell, das Fragen aufwirft.

Klagen gegen den Holzverkauf schon in anderen Bundesländern

Die Klagewelle rollt schon eine ganze Weile. In Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz haben schon erste Verfahren stattgefunden. Die Klagen wurden abgewiesen, was nicht viel zu bedeuten hat: Bei dem Aufwand ist klägerseitig der Weg durch die Instanzen einkalkuliert. Nun ist also Thüringen dran.

Bei der Klage geht es wortwörtlich um viel Holz... Bildrechte: Naturschutzbund Thüringen/Silvester Tamás

Die Gemeinschaftsvermarktung von Rundholz = Nadelstammholz, also der gesammelte Verkauf an die Sägewerke, ist zunächst nachvollziehbar. Zwar gehört dem Land ein großer Teil unseres Waldes, aber der Rest ist sehr kleinteilig und verteilt auf hunderte Waldbesitzer. Gerade bei sehr kleinen Flächen im Privatbesitz ist ein Verkauf in Eigenregie kaum händelbar. Also macht dies der Freistaat gleich mit, fertig ist das Kartell - aus Sicht der Sägeindustrie. Über das Geschäftsmodell von Burford kann man sich aufregen: Die machen Millionen, hängen sich überall rein, ohne die gäbe es den Prozess gar nicht. Das stimmt, aber ohne solche Finanzierer hätten die ganz Kleinen gegen die ganz Großen wohl gar keine Chance.

Es klagt die "ASG 5 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Thüringen GmbH". Sie hat ihren Sitz in Fürth. Das ist kein Zufall, unter der gleichen Adresse firmiert auch Rechtsanwalt Jochen Winning, der Leiter des DeSH-Regionalbüros Bayern der Deutschen Säge- und Holzindustrie.

Solche "Ausgleichsgesellschaften" gibt es für jedes Land, in dem geklagt wird. Sie haben auch nur diesen einen Zweck, nämlich die Ansprüche der Sägewerke zu bündeln und dann zu klagen. Die Gesellschaft selbst ist quasi eine aus dem Regal. Sie hieß früher Alstersee 277. VV GmbH mit Sitz in Hamburg, auch diese Bezeichnung deutet auf einen Massenbetrieb hin. Das ist legal und üblich, es gibt Anbieter, die GmbHs gründen und vorhalten für Geschäftsideen aller Art.

Das nennt man Handel mit Mantelgesellschaften. Das sind gegründete GmbHs, die meistens Vermögensverwaltungsgesellschaften (VV) heißen. Sie sind für den Fall gedacht, dass jemand schnell eine funktionierende GmbH braucht. Rechtsanwalt Markus Hartung, Deutscher Anwaltverein

Eine GmbH ist einfach schneller umfirmiert als gegründet. Um zum Beispiel die Haftungsbeschränkung wirksam werden zu lassen, muss die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen sein und das kann dauern. In unserem Fall wurde bereits 2018 aus der Alstersee 277. VV die ASG 5 für Thüringen.

Die Sägewerke haben sich Hilfe geholt und Sammelklage gegen das "Rundholzkartell" eingereicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Prozess hat also einen langen Vorlauf. Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag "der Erwerb, die Bündelung und die Geltendmachung von kartellrechtlichen Schadenersatzansprüchen". Nichts anderes macht die GmbH nun, sie bündelt die Ansprüche einzelner Sägewerke und versucht diese geltend zu machen. Als Gesellschafter der ASG 5 eingetragen wurde 2018 die Burford Capital Holding mit Sitz in London.

Beim Geschäftsführer wird die Verbindung komplett. Sein Name: Craig Geoffrey Arnott, seines Zeichens "Deputy Chief Investment Officer" bei eben dieser Burford Capital. Für Rechtsanwalt Markus Hartung, der sich in diesem Geschäftsfeld bestens auskennt, ist es ungewöhnlich, dass sich hier der Inkassodienstleister (unsere klagende ASG 5 GmbH) und der Finanzierer vermischen.

Hier verschmelzen Inkassounternehmen und Finanzierer, dadurch schafft man viele Angriffsflächen für die Beklagten. Rechtsanwalt Markus Hartung, Deutscher Anwaltverein

Gemeinsam sind wir stark, das ist auch hier das Motto. Aus einem realen Zwerg werde ein virtueller Riese, erklärt Rechtsanwalt Markus Hartung. Einzelne Betriebe hätten keine Chance, so wie auch sonst zum Beispiel Verbraucher gegen "die Großen" keine Chance hätten. Deshalb sind Sammelklagen grundsätzlich nichts Anrüchiges. Und dass sich die Sägewerke hinter einer ASG irgendwas verbergen, muss man auch verstehen. Sie werden auch nach Abschluss des Prozesses weiter Holz beziehen wollen und zwar bei dem Geschäftspartner, den sie gerade verklagen.

Man ist doppelt gekniffen. Nicht nur ist der Prozess teuer und riskant, man versaut es sich auch mit seinen Vertragspartnern, mit denen man eigentlich wieder vernünftig zusammenarbeiten will. Nur will man sich eben keine 'Mondpreise' andrehen lassen. Rechtsanwalt Markus Hartung, Deutscher Anwaltverein

Im Ergebnis der Anonymisierung, so Hartung, kann ein Sägewerker immer sagen: "Klage? Welche Klage? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst!" Dass solche Prozesse teuer sind, das liegt auf der Hand. Burford & Co. leben davon, solche Prozesse zu führen und bekommen im Erfolgsfall etwas von der Schadenersatzsumme.

Holzauktion in Thüringen: Hier kommen besonders schöne und große Stämme unter den Hammer. Bildrechte: MDR/Michael Hesse

Mindestens zehn Prozent Beteiligung im Erfolgsfall

Deutschlandweit geht es um rund eine Milliarde, ab 10 Prozent Beteiligung sind wir also schon im dreistelligen Millionenbereich, in der Regel der Prozentsatz aber deutlich höher als nur 10 Prozent. Irgendwo zwischen 20 und sogar 50 Prozent der erstrittenen Summe. Der Anteil steigt, wenn der Streitwert geringer ausfüllt. Unsere 32 Millionen klingen jedenfalls bescheiden. Ein lohnendes Geschäft also für Prozessfinanzierer, bei dem aber immer eingepreist ist, dass das auch mal schiefgehen kann und der Prozess verloren geht.

Es gibt drei Möglichkeiten, sagt Rechtsanwalt Markus Hartung.

Sieg, Niederlage oder irgend so etwas wie ein Unentschieden.

Wenn die Kläger gewinnen, dann steht fest, dass der Vorwurf berechtigt war. Es gab in Thüringen ein "Rundholzkartell". Und das unter Beteiligung des Landes. "Herzlichen Glückwunsch", sagt Anwalt Hartung.

Möglichkeit Nummer zwei: Die Klage wird abgewiesen. Wobei hier nicht das Landgericht Erfurt gemeint ist, sondern der Bundesgerichtshof. Denn machen wir uns mal nichts vor: Burford spielt in der Champions League. Nichts gegen die 3. Zivilkammer unseres Landgerichts in Erfurt, aber das ist für einen Global Player nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum Bundesgerichtshof, wo auch die Verfahren aus den anderen Bundesländern landen werden.

Dann hätte sich das Land Thüringen nichts zu Schulden kommen lassen. Es hat halt nur einer versucht, etwas geltend zu machen und Burford hat ein schlechtes Geschäft gemacht. Rechtsanwalt Markus Hartung, Deutscher Anwaltverein

Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, den Vergleich. Man einigt sich auf einen Betrag, der irgendwo in der Mitte liegt zwischen 0 und 32 Millionen Euro und muss sich dann Gedanken machen, wie man den Holzverkauf künftig organisiert. Das gilt auch für den Fall, dass Thüringen das Verfahren verliert.