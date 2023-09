Hornissen sind streng geschützt und gelten als ruhig, solange sie nicht gestört werden. Bei Wärme werden sie aktiver. Und wenn sie gestört werden, werden sie auch aggressiver. Die Gefahr, dass bei der Rettungsaktion jemand gestochen wird, sei zu hoch gewesen, so Dargel. Deshalb wurde die Aktion verschoben.

Im Dendrologischen Garten im Luisenpark soll eine rund 80 Jahre alte Linde gerettet werden, die schwere Unwetterschäden hat und auseinanderzubrechen droht. Das Verfahren ist jedoch umstritten. Der Baumstamm wird an den Stellen durchbohrt, an denen er geborsten ist. Mit Bolzen und Gewindestangen wird der Stamm dann verschraubt. Dabei müsse sehr vorsichtig vorgegangen werden, damit keine Bakterien in die Baumwunde gelangen, heißt es.