Am Mittwoch eröffnet das neue Hotel am Hirschgarten in Erfurt. Nach Angaben des Betreibers H-Hotels GmbH sind die Zimmer bereits gut gebucht. Das Unternehmen selbst spricht von einem designorientierten Budgethotel.

Die Innengestaltung soll sich an regionalen Formen wie den Rundbögen der Krämerbrücke orientieren. Das Hotel verfügt über 181 Doppel- und 32 Vierbettzimmer auf vier Etagen. Neben der Lobby gibt es ein Selbstbedienungsrestaurant.

Bildrechte: MDR/Nick Rösler

Parkhaus für mehr als 500 Autos in Erfurt

Das H2 Hotel Erfurt ist nach dem H+ Hotel in Erfurt-Linderbach sowie dem H+ Hotel & Spa in Friedrichroda (Kreis Gotha) das dritte Haus der Gruppe in Thüringen. Der Bau des Hotels samt Parkhaus mit 548 Stellplätzen begann im Juli 2022.

Der Erfurter Stadtrat kritisierte die wuchtige Bauweise, die das Stadtbild beeinträchtigen könnte. Dagegen begrüßen Touristiker das neue Angebot. Der städtische Tourismus-Chef Christian Fothe verweist auf wachsende Besucherzahlen und den damit steigenden Bedarfs an Hotels in Erfurt.

Bau umstritten - Stadt braucht Hotelbetten

Der Bau in zentraler Lage am Hirschgarten war lange Zeit umstritten. Er galt als zu wuchtig und werde das Stadtbild am Hirschgarten komplett verändern, hieß es etwa bei Diskussionen im Stadtrat.