Hotel-Eröffnung verschoben Warum das Messe-Hotel in Erfurt erst im Juni öffnet

Hauptinhalt

Das Légère-Hotel in Erfurt an der Messe wird erst zum 1. Juni dieses Jahres öffnen. Ursprünglich anvisiert war der Start im April, jedoch verhinderte Baustoffmangel den geplanten Termin. Und im Service und am Empfang sind noch Stellen frei.