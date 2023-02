Das Veterinäramt hatte Ende September in der Wohnung und im Keller der Frau insgesamt 61 Tiere gefunden und beschlagnahmt. Deren Haltungsbedingungen seien "in erheblichem Umfang tierschutzwidrig" gewesen, hieß es damals zur Begründung. Die Hund wurden vorübergehend in verschiedenen Tierheimen untergebracht. Die Erfurter Stadtverwaltung kündigte am Montag an, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einzulegen. Bis zu einer Entscheidung dieser Instanz sollen die Tiere weiterhin in den Tierheimen verbleiben.