Die Erfurter Polizei warnt Hundebesitzer vor Giftködern auf der Hundewiese im Luisenpark. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Spaziergängerin am Mittwochabend gegen 19 Uhr mehrere mit Gift präparierte Happen gefunden. Die Polizei konnte noch in den Abendstunden zwölf Präparate entdecken und einsammeln, heißt es in einer Mitteilung.