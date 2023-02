Das Veterinäramt hatte Ende September in der Wohnung und im Keller der Frau insgesamt 61 Tiere gefunden und beschlagnahmt. Deren Haltungsbedingungen seien "in erheblichem Umfang tierschutzwidrig" gewesen, hieß es damals zur Begründung. Den Angaben des Veterinäramts von damals zufolge wurden Dutzende Tiere in der Wohnung und im Keller der Züchterin gefunden. Einige der Tiere seien medizinisch versorgt worden, zwei Welpen starben. Es handelte sich um mexikanische und peruanische Rassen und Kleinhunde wie Chihuahuas, Toy-Pudel und Malteser.