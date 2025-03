Das Erfurter Tierheim vermittelt aktuell gleich zwölf Kaukasische Schäferhunde. Die großen Herdenschutzhunde waren vor einem Jahr einem Hundehalter in Erfurt entzogen worden. Mittlerweile könnten die Tiere dank eines Hundetrainers beim Gassigehen entspannt an der Leine laufen, heißt es in den sozialen Medien. Allerdings bräuchten sie erfahrene Hundehalter.