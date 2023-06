Informationen zur privaten Hochschule Iba in Erfurt

Die IBA Erfurt ist eine private Hochschule, in der ein staatlich anerkanntes Duales Studium gemacht werden kann. Die Besonderheit der IBA liegt im Modell der geteilten Woche, dabei sind die Studierenden jede Woche sowohl in der Hochschule als auch im Unternehmen einsetzbar.

Es werden verschiedene Studiengänge in den Fakultäten "Management", "Gesundheit", "Soziales" und "Technik" angeboten. Keiner der Studiengänge ist zulassungsbeschränkt. Aktuell studieren bundesweit etwa 3.500 Studierende an der IBA. In Erfurt befindet sich die Hochschule am Anger 81.