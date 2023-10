7 min

Marta Doehler-Behzadi, IBA Geschäftsführerin, spricht im Industriedenkmal Eiermann-Bau in der Abschlussausstellung der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen „StadtLand - von Thüringen lernen“ vor einem Presserundgang. Die IBA Thüringen hat in den vergangenen zehn Jahren Ideen und Projekte für die Nutzung leerstehender Gebäude vor allem in kleineren Städten entwickelt. Eine Reihe von ihnen wurden bereits in die Praxis umgesetzt, darunter Herbergen in Kirchen und Gesundheitskioske. Bildrechte: dpa