Auf einer Bahnstrecke bei Amt Wachsenburg ist am Dienstagmittag offenbar ein ICE der Bahn mit einer Drohne kollidiert. Das teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Sie ermittle gegen Unbekannt wegen des Anfangsverdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und der Sachbeschädigung.