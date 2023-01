Pannenserie Pannenserie nach Brandalarm: Feuerwehr Erfurt sucht "ICE in Flammen"

Wegen eines "vollbesetzten ICE in Flammen" rückten am Samstag mehr als 100 Feuerwehrleute aus. Zunächst wurden die Feuerwehrleute an einen falschen Einsatzort gelotst. Den Zug konnten sie auch nur mit Mühe erreichen. Einen Brand fanden sie dort nicht vor.