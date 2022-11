Wegen einer technischen Störung ist am Dienstagnachmittag ein ICE auf der Schnellfahrstrecke in der Nähe von Erfurt evakuiert worden. Das Zugkontrollsystem sei gestört, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Mehr als 300 Fahrgäste mussten den Zug auf freier Strecke verlassen und in einen anderen ICE umsteigen.