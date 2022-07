Laut einem Berliner Gutachten liegt es an den Steigungen auf der Trasse, die für Güterzüge zu stark sind. Auch die Tunnel seien ein Grund, da sie nicht dafür ausgelegt seien, dass ICE und Güterzug sich in der Dunkelheit begegnen können.

Wilson erklärt: "Dieses System steuert die Züge digital. Herkömmlich ist es ja so, dass es ortsfeste Signale gibt und die Züge quasi an den Signalen halten. Und jetzt ist es so, dass sie über den ganzen Laufweg digital gesteuert werden. Sie werden im Notfall angehalten, die Geschwindigkeiten werden gesteuert und die Strecke ist dafür ausgelegt."