Anfang November 2024 war klar, warum auf der Baustelle nicht viel passierte: Gröner beantragte für die Gröner Group GmbH beim Amtsgericht Leipzig Insolvenz . Bereits im September hatte ein neuer Investor das ambitionierte Bauprojekt in der Erfurter Innenstadt übernommen: die "Fonds Plus Verwaltungsgesellschaft mbH".

Für Ende November lud der Geschäftsführer der "Fonds Plus Verwaltungsgesellschaft", René Warzecha, alle Wohnungskäufer ein, um sein Sanierungskonzept vorzustellen. "Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam eine Lösung für alle Beteiligten finden können, wenn alle an einem Strang ziehen", hieß es in dem Schreiben.