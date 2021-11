Sie selbst habe auch eine Einladung erhalten, so die Gesundheitspolitikerin. Sie habe sich bewusst gegen die Teilnahme entschieden, weil sie eine Party mit 700 Menschen angesichts der Corona-Lage für unangemessen halte. Es habe sich "komisch angefühlt", in einer Zeit, in der viele Thüringer Existenzsorgen haben, zu so einer Party geladen zu werden. Die Idee der Initiatoren sei sicher gut gemeint gewesen, der Schuss sei aber nach hinten losgegangen.

Babett Pfefferlein, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen. Bildrechte: MDR/Babett Pfefferlein